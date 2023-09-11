



Старшеклассники объявят забастовку из-за спора учителей с правительством

Учащиеся старших классов проведут забастовку по всему Израилю и не придут в школу 12 сентября, если их учителя не снимут санкции, введенные с требованием повышения зарплаты от Министерства финансов. Об этом объявил Совет студентов и молодежи.



“Учащиеся в Израиле уже более года находятся в ловушке борьбы между Организацией учителей средних школ и Министерством финансов, и им наносят вред санкции Организации учителей средних школ”, – заявили в совете. “К нашему удивлению, учебный год начался нормально, но санкции, от которых мы страдали в течение года, все еще здесь”.



В рамках своего требования повышения заработной платы Организация учителей средних школ поручила своим учителям соблюдать ряд санкций, включая неучастие в мероприятиях во внеучебное время, не проведение собраний персонала, не предоставление оценок и табелей успеваемости, а также отмену школьных занятий о Холокосту и поездок в Польшу.



“Если к вечеру 11 сентября санкции не будут устранены, на следующий день Национальный совет студентов и молодежи объявит предупредительную забастовку в средних школах”, – предупредил совет.