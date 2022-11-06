



Старая гвардия Ликуда против Нетаниягу



Корреспондент портала ynet Моран Азулай сообщает о том, что в Ликуде началась схватка за министерские портфели.



В преддверии коалиционных переговоров в Ликуде формируется "блок" членов Кнессета, целью которого является ведение переговоров с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу с целью получения руководящих постов. В этот блок, как стало известно ynet, входят члены МК Давид Битан, Доди Амсалем, Исраэль Кац и Ниссим Ватори.





Этот союз влиятельных функционеров Ликуд начал формироваться сразу после праймериз и набирает силу сейчас, когда ясно, что скоро начнется распределение ролей. Речь идет о ветеранах Кнессета в Ликуде, некоторые из которых обижены после праймериз на Нетаниягу, другие просто хотят добиться важных постов и решили выступить против него единым фронтом.



Битан, как стало известно, намерен потребовать для себя пост спикера Кнессета, а остальные партнеры по блоку также стремятся занять высокие посты. Эта группа может, в случае если все ее участники не получат высоких постов, отказаться от голосований в рамках коалиции или коллективно отказаться от других должностей.



Коалиционные переговоры еще официально не начались, но руководитель группы переговорщиков Ярив Левин уже ведет их неофициально. Еще в среду, когда подсчет голосов еще продолжался, в Ликуде начались битвы за министерские портфели. Офир Акунис и бывший посол в ООН Дани Данон уже борются за пост спикера Кнессета, на который претендует Битан.



Исраэль Кац, обладающий большой властью в центральном комитете Ликуда и создавший значительные рычаги внутри фракции, может вернуться на пост министра финансов, который он покинул при формировании уходящего правительства.



Нетаниягу неоднократно давал понять, что он заинтересован в сохранении за Ликудом портфеля финансов и обороны, поэтому Кац является естественным кандидатом на пост министра финансов. В этом контексте возникает знак вопроса относительно Нира Барката, который ранее получил от Нетаниягу обещание получить министерство финансов. В любом случае, Баркату, как ожидается, предложат нечто существенное.





Также ожидается, что развернется борьба вокруг поста министра юстиции. Амир Охана, который ранее занимал пост министра юстиции, теперь стал важным и заметным кандидатом на возвращение на эту должность. Однако другим естественным назначением на должность является человек, наиболее близкий к Нетаниягу, Ярив Левин. Вполне вероятно, что именно Левин получит министерство, если только захочет, но только при условии, что у него сложится впечатление, что в нем может быть реализована та правовая революция, которую он стремился продвигать в течение многих лет.





Две другие фигуры, с которыми может столкнуться Нетаниягу, - это Эли Коэн, который стал одним из самых высокопоставленных людей в Ликуде и теперь рассчитывает на повышение. Второй - Мики Зоар, который до сих пор не занимал министерскую должность. В Ликуде говорят, что в случае с Зоаром возможно, что портфель культуры и спорта может стать его первым опытом.



Еще один высокопоставленный член "Ликуда", который ожидает повышения, - Мири Регев, единственная женщина в верхней части списка партии, ранее занимавшая ряд важных постов. По оценкам в партии, Регев не будет возражать против возвращения на должность, которую она покинула, и заменит Мейрав Михаэли в Министерстве транспорта.



Два других человека, которые, как ожидается, получат высокий пост, поскольку они были на переднем крае недавней борьбы "Ликуда" в Кнессете, - это Йоав Киш, который значительно укрепил свои позиции на праймериз, и Шломо Караи, который также добился хороших результатов. Эти двое считаются представителями лояльного Нетаниягу крыла в Ликуде. Киш ранее занимал пост заместителя министра здравоохранения, и высокопоставленные источники говорят, что он, как ожидается, будет бороться за высокий пост, а Караи будет назначен министром - и в этом контексте уже пошли разговоры о портфеле министра экономики.