



Стало известно время и место встречи Зеленского с Байденом

Американский лидер Джо Байден встретит президента Украины Владимира Зеленского у Белого дома в 21:00 по киевскому времени. После чего пройдет пресс-конференция главы государства в 23:30.



"Встреча Зеленского с президентом Байденом запланирована на 14:00 (в 21:00 по киевскому времени) сегодня на Южной лужайке Белого дома. Они проведут двустороннюю встречу. Расписание завершается обращением Зеленского к Конгрессу в 02:30 по киевскому времени", - говорится в сообщении.



Отметим, что по официальному графику американского президента, он начнет переговоры с Зеленским в 14:30 (21:30 по киевскому времени).



Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон. Во время его визита Байден должен объявить о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2 млрд долларов, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.



В свою очередь издание Politico сообщает, что в​​​​​​Во время визита Зеленского в США украинская делегация будет просить Белый дом о поставках ракет большой дальности и беспилотников.



Как сообщает источник издания, украинская делегация выступит с просьбой поставить ракетные системы большой дальности или ATACMS, а также американские беспилотники Grey Eagle и Reaper.



При этом Politico отмечает, что официальные лица США пока не готовы сдвинуться с места в этом вопросе. "Белый дом категорически отказался отправлять ATACMS из-за больших затрат", - говорят в администрации Байдена.



Кроме того, там считают, что отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать Путина на использование еще более смертоносного оружия внутри Украины.

