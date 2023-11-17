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Стало известно, сколько топлива поступило в Газу
17.11.2023 22:14 Алина Груднева

Стало известно, сколько топлива поступило в Газу

Через египетский контрольно-пропускной пункт "Рафиах" в Газу поступило 17 тысяч литров дизельного топлива.

Об этом сообщил представитель погранпункта. Топливо получили два главных мобильных оператора связи, компании Paltel и Jawwal. Им удалось частично восстановить обслуживание клиентов.

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А тем временем, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинских беженцев опровергает информацию о том, что за день были осуществлены поставки топлива.

Палестинский Красный Полумесяц также объявил, что за последние три дня в Газу якобы не прибыло ни одного грузовика с гумпомощью, поскольку их нечем заправлять.

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