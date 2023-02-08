



Стало известно, сколько россиян отказались от гражданства РФ

За 2022 год от российского гражданства отказались 4306 человек, что примерно является показателем 2019 года.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.



В свою очередь, количество желающих получить российский паспорт сократилось. По данным издания, количество отказавшихся от гражданства РФ в прошлом году стало самым большим за три года. В 2020 году заявление написали 3877 человек, в 2021 - 4055 россиян. В 2019-м отказались 4356 человек.



"С учетом того, что в 2020–2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.



По данным МИД, заявление на отказ внутри России подали всего 40 человек. Остальные прошения были поданы за границей.

