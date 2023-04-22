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Стало известно, сколько дипломатов РФ выслано из Берлина
22.04.2023 17:12 Алина Груднева

Стало известно, сколько дипломатов РФ выслано из Берлина

Из Берлина выслано более 20 российских дипломатов.

Такую информацию предоставил официальный представитель министерства иностранных дел РФ в интервью "Звезде".

Мария Захарова подчеркнула, что в ответ будет выслано столько же немецких дипломатов.

В свою очередь, в МИД ФРГ сообщили ТАСС, что Германия приняла к сведению заявление российского внешнеполитического ведомства о высылке дипломатов.

Ранее в МИД пригрозили зеркальными мерами в ответ на решение Берлина выслать российских дипломатов.
 

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