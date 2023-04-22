



Стало известно, сколько дипломатов РФ выслано из Берлина

Из Берлина выслано более 20 российских дипломатов.



Такую информацию предоставил официальный представитель министерства иностранных дел РФ в интервью "Звезде".



Мария Захарова подчеркнула, что в ответ будет выслано столько же немецких дипломатов.



В свою очередь, в МИД ФРГ сообщили ТАСС, что Германия приняла к сведению заявление российского внешнеполитического ведомства о высылке дипломатов.



Ранее в МИД пригрозили зеркальными мерами в ответ на решение Берлина выслать российских дипломатов.

