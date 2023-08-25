



Стало известно, с кем встречался Пригожин незадолго до авиакатастрофы

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин незадолго до авиакатастрофы в Тверской области, в которой он якобы погиб, встречался с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.



Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.



По словам источников, 18 августа борт Пригожина приземлился в Банги. Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал Туадере о своей попытке мятежа в России, заверив, что его бунт не помешает работе "вагнеровцев" в Африке.



После этого он встретился с руководством Сил быстрого реагирования Судана, которые ведут боевые действия с армией страны, потом отправился в Мали, а уже оттуда в Москву.

