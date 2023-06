Стало известно, почему Суровикин попал на допрос в ФСБ

По словам источника, представитель ЧВК “Вагнер” Андрей Трошев заблаговременно уведомил руководство Минобороны о планируемом перемещении сил и средств ЧВК по территории России к местам хранения и передачи имущества в период с 21 июня – 5 июля.



Фактически речь шла о том, что ЧВК Вагнер “снимается” с войны. А гарантом недопущения каких-либо провокаций со стороны ЧВК выступил Сергей Суровикин. Однако, потом у министра обороны РФ Сергея Шойгу появилась информация, что перемещение сил спланировано с одной целью – захватить его самого и генерала Герасимова.



По словам источника, Шойгу сам выстроил такую позицию. Последнее время Суровикина всячески не допускали к Путину, замыкая все доклады либо через Герасимова, либо через подставных командиров подразделений с фронта. Понимая, что предпринятые ранее попытки сместить Шойгу и Герасимова с помощью публичной дискредитации со стороны Пригожина не увенчались успехом, было принято решение использовать возможность переброски сил и средств ЧВК с целью физического захвата Шойгу и Герасимова и последующего доклада Путину об истинном положение дел.



Узнав о данных намерениях заговорщиков, Шойгу успел доложить Путину о том, что готовится “государственный переворот, целью которого является свержение самого Путина” и для недопущения этого требуется нанесение превентивного удара по заговорщикам. В последующем было также принято решение об изоляции заговорщиков из высшего командования армии, без раскрытия их причастности к мятежу с целью избежать неконтролируемых процессов среди военнослужащих на фронте, у которых Суровикин пользуется большим авторитетом.



На данный момент рассматривается возможность продемонстрировать общественности возвращение Суровикина к выполнению служебных обязанностей с целью снятия напряженности.



Financial Times со ссылкой на анонимные источники вчера сообщило, что Суровикина задержали после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур. The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, утверждало, что Суровикина арестовали. The New York Times со ссылкой на несколько источников писала, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным.