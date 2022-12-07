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Стало известно о тайной подготовке плана эвакуации Путина
07.12.2022 21:55 Алина Груднева

Стало известно о тайной подготовке плана эвакуации Путина

Кремль тайно готовит план эвакуации президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку на случай поражения в войне против Украины.

 
По данным УНИАН, об этом сообщил его бывший спичрайтер Галлямов.
 
По его словам, секретный план, который готовился с этой весны, называется "Ноев ковчег".
 
В Кремле рассматривали для бегства Путина Китай, однако передумали, поскольку в КНР не любят проигравших. Теперь рассматривается Аргентина и Венесуэла. По словам Галлямова, проектом занимается глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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