



Стало известно о тайной подготовке плана эвакуации Путина

Кремль тайно готовит план эвакуации президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку на случай поражения в войне против Украины.

По данным УНИАН, об этом сообщил его бывший спичрайтер Галлямов.

По его словам, секретный план, который готовился с этой весны, называется "Ноев ковчег".

В Кремле рассматривали для бегства Путина Китай, однако передумали, поскольку в КНР не любят проигравших. Теперь рассматривается Аргентина и Венесуэла. По словам Галлямова, проектом занимается глава "Роснефти" Игорь Сечин.