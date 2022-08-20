



Стало известно о росте напряженности между Израилем и Египтом

Между Израилем и Египтом нарастает напряженность из-за "недопонимания" во время переговоров при посредничестве Каира по прекращению эскалации между Иерусалимом и террористами Газы.

Об этом сообщает i24 News.

Речь идет о трехдневной операции "Рассвет" и реакции Каира на ее последствия.

По данным 11 канала, Египет был недоволен возобновлением израильских рейдов в Иудее и Самарии после перемирия с "Исламским джихадом". В Каире надеялись на то, что масштабы операции "Волнорез" будут уменьшены, по крайней мере, временно.