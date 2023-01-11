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Стало известно, о чем Нетаниягу договорился с премьером Нидерландов
11.01.2023 20:37 Алина Груднева

Стало известно, о чем Нетаниягу договорился с премьером Нидерландов

В среду, 11 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с нидерландским коллегой Марком Рютте.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

"Беседа была хорошей и дружественной. Лидеры договорились в ближайшее время созвать совместный совет по межгосударственному диалогу (G2G) для развития сотрудничества между Израилем и Нидерландами в различных областях", - сказано в заявлении.

Как сообщало ранее, также в этот день Нетаниягу поговорил с индийским коллегой, с которым договорился о личной встрече.

 

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