



Стало известно, о чем говорили Путин и Эрдоган

В Астане состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогага с Владимиром Путиным.

Стороны вели переговоры около 1,5 часа.

Эрдоган и Путин обсудили "большую сделку с Западом" по поводу условий прекращения войны в Украине. Информацию об этом подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Путина, договоренности, достигнутые в ходе визита Эрдогана в Сочи, "исполняются". Также он сказал, что в случае заинтересованности со стороны Анкары, РФ могла бы рассмотреть возможность еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба.