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Стало известно, о чем говорили Путин и Эрдоган
13.10.2022 16:55 Алина Груднева

Стало известно, о чем говорили Путин и Эрдоган

В Астане состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогага с Владимиром Путиным.

 
Стороны вели переговоры около 1,5 часа. 
 
Эрдоган и Путин обсудили "большую сделку с Западом" по поводу условий прекращения войны в Украине. Информацию об этом подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.
 
По словам Путина, договоренности, достигнутые в ходе визита Эрдогана в Сочи, "исполняются". Также он сказал, что в случае заинтересованности со стороны Анкары, РФ могла бы рассмотреть возможность еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба.

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