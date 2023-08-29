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Стало известно, намерен ли Путин прийти на похороны Пригожина
29.08.2023 12:15 Алина Груднева

Стало известно, намерен ли Путин прийти на похороны Пригожина

Президент России Владимир Путин не намерен приходить на похороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем — все-таки решение на этот счет принимается родными, близкими, здесь не можем что-либо говорить без них", — заверил Песков.

Что примечательно, во всем мире многие считают, что именно Путин стоит за устранением Пригожина, который в этом году совершил неудачный бунт с походом "вагнеровцев" на Москву.

Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге готовятся к похоронам погибших при крушении самолета Пригожина. Перед центральными воротами Серафимовского кладбища установили рамки металлодетектора. Пока что неизвестно, кого именно из погибших будут хоронить на этом кладбище.

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