



Стало известно, намерен ли Путин прийти на похороны Пригожина

Президент России Владимир Путин не намерен приходить на похороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем — все-таки решение на этот счет принимается родными, близкими, здесь не можем что-либо говорить без них", — заверил Песков.



Что примечательно, во всем мире многие считают, что именно Путин стоит за устранением Пригожина, который в этом году совершил неудачный бунт с походом "вагнеровцев" на Москву.



Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге готовятся к похоронам погибших при крушении самолета Пригожина. Перед центральными воротами Серафимовского кладбища установили рамки металлодетектора. Пока что неизвестно, кого именно из погибших будут хоронить на этом кладбище.