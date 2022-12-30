



Стало известно, куда отправили приговоренного к 8,5 годам тюрьмы Илью Яшина

Российский оппозиционер Илья Яшин, приговоренный к 8,5 годам тюрьмы по делу о "фейках" про армию РФ, доставлен в СИЗО в Ижевске.



"Политзеки обычно дожидаются апелляции в своих городах, но для меня сделали исключение. Ещё накануне конвойный намекнул мне, что скоро в путь, словами: "Готовься. Начальство сказало, что ты должен страдануть", - сказал он.



На этой неделе оппозиционера этапировали из Москвы. По словам Яшина, страдать от перевода в Удмуртию он не собирается.



"Что ж, Удмуртия это, конечно, не Рио-де-Жанейро, а местная тюрьма меньше всего похожа на санаторий. Но страдать я все равно не собираюсь. Шконки в Ижевске и Москве одинаковые, засыпаю я на них без проблем. К баланде мой желудок давно привык. А найти общий язык с арестантами в любом регионе не составляет труда: когда люди узнают, сколько лет мне дали и за что, я слышу лишь слова уважения и поддержки", - отметил Яшин.

