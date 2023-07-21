



Стало известно, кто будет курировать паломничество в Умань

Министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Меир Поруш возглавит надзор и координацию паломничества в Умань на Рош ха-Шана.



Ожидается, что большинство паломников вылетят в страны, которые имеют общую границу с Украиной, и въедут через наземный пограничный пункт.



Министр будет заниматься различными аспектами пересечения границы и регулировать прибытие паломников в Украину.



Поруш провел серию встреч по этому вопросу с высокопоставленными должностными лицами Совета национальной безопасности, Министерства иностранных дел, Управления аэропортов, Министерства национальной безопасности и израильской полиции.



МИД поручит послам Израиля в Польше, Молдове, Венгрии и Румынии обратиться к местным властям с просьбой увеличить количество пограничников и квоты в Украину за несколько дней до Рош ха-Шана.



"С благословения хасидских раввинов в Брацлаве я буду работать над координацией с Министерством иностранных дел и другими соответствующими сторонами, чтобы убедиться, что те, кто решит поехать в Умань, получат все услуги, на которые они заслуживают. Ситуация непростая. Важно, чтобы граждане внимательно относились к инструкциям", - сказал министр Поруш.

