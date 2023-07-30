



Стало известно, когда Путин и Эрдоган побеседуют по телефону

Российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры в среду, 2 августа. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции о саммите "Россия – Африка”.



По словам главы Кремля, он намеревался встретиться с Эрдоганом еще перед президентскими выборами в Турции, однако эти планы “пришлось перенести”.



"Мы договаривались, что мы увидимся. Или он к нам приедет или я к нему съезжу. Посмотрим...", – сказал Путин.



Также российский лидер сообщил, что между ним и Эрдоганом. состоятся переговоры в телефонном режиме в следующую среду, 2 августа.