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Стало известно, когда Путин и Эрдоган побеседуют по телефону
30.07.2023 10:39 Наталья Богинская

Стало известно, когда Путин и Эрдоган побеседуют по телефону

Российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры в среду, 2 августа. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции о саммите "Россия – Африка”.

По словам главы Кремля, он намеревался встретиться с Эрдоганом еще перед президентскими выборами в Турции, однако эти планы “пришлось перенести”.

"Мы договаривались, что мы увидимся. Или он к нам приедет или я к нему съезжу. Посмотрим...", – сказал Путин.

Также российский лидер сообщил, что между ним и Эрдоганом.   состоятся переговоры в телефонном режиме в следующую среду, 2 августа.

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