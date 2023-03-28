



Стало известно, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Главы стран Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в евросообщество на зимнем саммите. Об этом сказал президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Молдову во вторник, 28 марта.



Глава Евросовета в Кишиневе встретился с президентом Молдовы Майей Санду. На совместной пресс-конференции он напомнил, что вскоре Еврокомиссия должна обнародовать отчет о прогрессе Украины и Молдовы на пути к евроинтеграции. А после получения результатов станет ясно, когда могут начаться переговоры о вступлении этих двух стран-кандидатов в ЕС.



"На основании этого отчета я намерен поднять вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами (речь шла об Украине, Молдове и Грузии – ред.) об их приеме в ЕС. Вероятно, вопрос о начале переговоров о приеме Молдовы и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите в декабре", – заявил Мишель.



Как известно, 23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС. В то же время Грузии отказали в предоставлении этого статуса.

