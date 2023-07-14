



Стало известно, каким будет последнее задание посла США перед отставкой

Последним заданием посла США в Израиле Тома Найдса перед отставкой будет сопровождение президента Ицхака Герцога в Вашингтон.



Об этом сообщило американское посольство в Иерусалиме.



Уточняется, что Найдс отправится в Вашингтон 14 июля. Он будет сопровождать президента на встречах с высокопоставленными представителями американского правительства.



В том числе, он будет присутствовать на встречах Герцога с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.



Кроме того, он сопроводит президента Израиля на заседании Конгресса, где Герцог выступит в честь 75-летия Израиля.



21 июля Найдс передаст свои полномочия Стефани Халлетт, которая станет временным поверенным в делах посольства США в Иерусалиме.