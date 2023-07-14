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Стало известно, каким будет последнее задание посла США перед отставкой
14.07.2023 16:14 Алина Груднева

Стало известно, каким будет последнее задание посла США перед отставкой

Последним заданием посла США в Израиле Тома Найдса перед отставкой будет сопровождение президента Ицхака Герцога в Вашингтон.

Об этом сообщило американское посольство в Иерусалиме.

Уточняется, что Найдс отправится в Вашингтон 14 июля. Он будет сопровождать президента на встречах с высокопоставленными представителями американского правительства.

В том числе, он будет присутствовать на встречах Герцога с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Кроме того, он сопроводит президента Израиля на заседании Конгресса, где Герцог выступит в честь 75-летия Израиля.

21 июля Найдс передаст свои полномочия Стефани Халлетт, которая станет временным поверенным в делах посольства США в Иерусалиме.

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