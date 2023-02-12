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Стало известно, как Иран переправляет дроны в Россию
12.02.2023 19:27 Алина Груднева

Стало известно, как Иран переправляет дроны в Россию

Для того, чтобы контрабандой переправить ударные беспилотники-камикадзе в Россию, Иран использует лодки и самолета государственной авиакомпании.

Об этом говорится в материале The Guardian.

По данным издания, такими способами осуществляется доставка новых типов современных БПЛА дальнего радиуса действия, которые Россия активно использует в войне против Украины.

Источники утверждают, что минимум 18 БПЛА были доставлены российскому флоту после специального визита техников РФ в Тегеран, который состоялся в ноябре.

Делегация россиян выбрала из всего спектра представленных технологий шесть беспилотников "Mohajer-6" с дальностью действия около 200 км и способностью нести по две ракеты под каждым крылом. Также они выбрали 12 дронов "Shahed 191 и 129", способных наносить удары с воздуха по земле.
 

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