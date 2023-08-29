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Стало известно, где тайно похоронили Пригожина
29.08.2023 17:35 Алина Груднева

Стало известно, где тайно похоронили Пригожина

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Информацию об этом подтвердила его пресс-служба.

"Прощание с Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате, желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище в Петербурге", — сказано в сообщении.

Что примечательно, проститься с Пригожиным не приехали ни президент РФ Владимир ПУтин, ни глава Чечни Рамзан Кадыров.

Журналистка Ксения Собчак по поводу основателя ЧВК "Вагнер" написала: "И ни у кого нет картинки с похорон, чтобы понять, как его похоронили — с воинскими почестями (звание Героя России предусматривает военный эскорт, залпы, оркестр) или нет".
 

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