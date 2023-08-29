



Стало известно, где тайно похоронили Пригожина

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.



Информацию об этом подтвердила его пресс-служба.



"Прощание с Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате, желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище в Петербурге", — сказано в сообщении.



Что примечательно, проститься с Пригожиным не приехали ни президент РФ Владимир ПУтин, ни глава Чечни Рамзан Кадыров.



Журналистка Ксения Собчак по поводу основателя ЧВК "Вагнер" написала: "И ни у кого нет картинки с похорон, чтобы понять, как его похоронили — с воинскими почестями (звание Героя России предусматривает военный эскорт, залпы, оркестр) или нет".

