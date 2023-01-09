



Стало известно, где пройдет саммит Украина - ЕС

Саммит Украина - ЕС состоится в Киеве 3 февраля. Эту информацию официально подтвердил представитель Швеции, председательствующей в ЕС.



Об этом сообщает DW.



Стокгольм намерен способствовать "сильному желанию" Киева приблизиться к членству в ЕС. Об этом пойдет речь, в частности, во время саммита Украина-ЕС, который, по словам постоянного представителя Швеции при ЕС Ларса Даниэльссона, состоится 3 февраля в Украине.



"Украина и военная агрессия против Украины будет доминировать над всем, что будет делать Швеция во время председательства в ЕС", - заявил Даниэльссон.



По его словам, Евросоюз уже сделал многое для поддержки Украины, "но нужно делать больше, чтобы процесс поддержки - гуманитарной, финансовой, военной - не прекращался".