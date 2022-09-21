



"Сталкиваемся с НАТО": Песков высказался о мобилизации в РФ

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказался о введении частичной мобилизации в РФ.



По его словам, Россия в ходе войны в Украине противостоит "военному потенциалу НАТО" и "недружественных стран".



"О том, как изменились условия в ходе "специальной военной операции" рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - цитирует заявление Пескова "Корреспондент".



Кроме этого, Песков подчеркнул, что решений о введении в РФ военного положения не было.