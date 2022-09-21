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"Сталкиваемся с НАТО": Песков высказался о мобилизации в РФ
21.09.2022 14:21 Ольга Белозерова

"Сталкиваемся с НАТО": Песков высказался о мобилизации в РФ

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказался о введении частичной мобилизации в РФ.

По его словам, Россия в ходе войны в Украине противостоит "военному потенциалу НАТО" и "недружественных стран". 

"О том, как изменились условия в ходе "специальной военной операции" рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - цитирует заявление Пескова "Корреспондент".

Кроме этого, Песков подчеркнул, что решений о введении в РФ военного положения не было. 

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