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Стала известна дата визита Нетаниягу в Вашингтон
25.08.2023 19:34 Наталья Богинская

Стала известна дата визита Нетаниягу в Вашингтон

Согласно данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу , вероятно, будет приглашен в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом.

Трое чиновников США сообщили Axios, что встреча может состояться на третьей неделе сентября. Но пока администрация Байдена не подтвердила этой даты.

Источники сообщили изданию, что на встрече, основное внимание будет уделено уступкам Палестинской автономии в рамках соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

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