



США запретили израильским пилотам с загранпаспортами летать на F-35

Министерство обороны США и органы разведки запрещают пилотам ВВС Израиля с заграничными паспортами летать на истребителях F-35, опасаясь утечки информации и технологий.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Этот шаг со стороны США проистекает из все более растущего внимания к информационной безопасности и защите интересов США. Источники утверждают, что ВВС приняли это условие и отказались от назначения пилотов на самолеты F-35 Adir, которые можно использовать для сбора разведывательных данных и атак.



Кроме этого, как утверждается, официальные лица правительства США недавно связались с ЦАХАЛом и выразили обеспокоенность по поводу того факта, что израильские военные имеют автомобили, произведенные в Китае. США выразили обеспокоенность тем, что китайские автомобили с передовыми мультимедийными системами могут помечать конфиденциальную информацию с мобильных телефонов офицеров ЦАХАЛа и хранить ее в облачной сети для китайской разведки.



В этом вопросе был найден компромисс: конфиденциальная информация была передана в защищенную и надежную израильскую облачную систему.