



США заморозили более $58 млрд российских активов

США вместе с союзниками заблокировали или конфисковали более 58 миллиардов долларов активов, принадлежащих или контролируемых гражданами РФ, которые попали под санкции.



Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.



Члены Целевой группы российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) успешно заблокировали или заморозили на финансовых счетах и в экономических ресурсах активы россиян, попавших под санкции, на сумму более 58 миллиардов долларов, отследили российские активы по всему миру и “жестко ограничили доступ россиян, попавших под санкции, в международную финансовую систему”.



Также Целевая группа обеспечила, чтобы активы Центрального банка России и Российского фонда национального благосостояния в американских юрисдикциях “оставались обездвиженными”и не могли использоваться для поддержки военных действий РФ против Украины.



Были арестованы элитная недвижимость и другие активы класса люкс, что оцениваются “в миллиарды долларов”, яхты и другие суда, самолеты и другое имущество, расположенное по всему миру.



“Поскольку агрессивная война России продолжается, члены REPO по-прежнему полны решимости возложить на Россию большие расходы. REPO продолжит выявлять, находить и замораживать активы россиян, находящихся под санкциями, с целью лишить Кремль средств, необходимых ему для ведения незаконной войны”, — говорится в отчете.



Также указывается, что Целевая группа удвоит усилия по привлечению РФ к ответственности за ее войну против Украины, противодействуя попыткам Москвы “подорвать, обойти или уклониться от коллективных санкций”.



