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США, Япония и Южная Корея проведут противолодочные учения
03.04.2023 08:30 Ирина Демьянова

США, Япония и Южная Корея проведут противолодочные учения

Военно-морские силы Южной Кореи, США и Японии проведут двухдневные противолодочные учения в рамках подготовки к отражению угроз ядерного и ракетного потенциала КНДР.

Об этом сообщает  Reuters.

Учения будут проводиться в международных водах у южнокорейского острова Чеджу с участием ударной группы авианосцев США во главе с авианосцем "Нимиц", которая на прошлой неделе прибыла в город Пусан.

Трехсторонние учения начались на фоне обещаний Северной Кореи производить новые ядерные боеголовки меньшего размера для расширения своего арсенала.

В ходе совместных учений военными будет использоваться мобильная противолодочная учебная цель для улучшения возможностей, необходимых для обнаружения, отслеживания и уничтожения северокорейских подводных лодок.

 

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