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США, Япония и Южная Корея намерены снизить зависимость от энергоресурсов РФ
18.08.2023 21:44 Алина Груднева

США, Япония и Южная Корея намерены снизить зависимость от энергоресурсов РФ

Президент США Джо Байден 18 августа принял у себя лидеров Японии и Южной Кореи.

Саммит состоялся в резиденции Кэмп-Дэвид.

Стороны обсудили углубление сотрудничества в оборонной сфере перед угрозой со стороны Китая и КНДР. Также лидеры договорились на трехсторонней встрече о дальнейшем снижении зависимости от российской энергетики.

Байден пообещал собеседникам "новую эру" в отношениях. Ожидается, что по итогам встречи стороны объявят о новом сотрудничестве в сфере противоракетной обороны и технологий.

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