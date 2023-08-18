США, Япония и Южная Корея намерены снизить зависимость от энергоресурсов РФ
Президент США Джо Байден 18 августа принял у себя лидеров Японии и Южной Кореи.
Саммит состоялся в резиденции Кэмп-Дэвид.
Стороны обсудили углубление сотрудничества в оборонной сфере перед угрозой со стороны Китая и КНДР. Также лидеры договорились на трехсторонней встрече о дальнейшем снижении зависимости от российской энергетики.
Байден пообещал собеседникам "новую эру" в отношениях. Ожидается, что по итогам встречи стороны объявят о новом сотрудничестве в сфере противоракетной обороны и технологий.