



США, Япония и Южная Корея намерены снизить зависимость от энергоресурсов РФ

Президент США Джо Байден 18 августа принял у себя лидеров Японии и Южной Кореи.



Саммит состоялся в резиденции Кэмп-Дэвид.



Стороны обсудили углубление сотрудничества в оборонной сфере перед угрозой со стороны Китая и КНДР. Также лидеры договорились на трехсторонней встрече о дальнейшем снижении зависимости от российской энергетики.



Байден пообещал собеседникам "новую эру" в отношениях. Ожидается, что по итогам встречи стороны объявят о новом сотрудничестве в сфере противоракетной обороны и технологий.