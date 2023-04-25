



США, Япония и страны ЕС призывают реформировать Совбез ООН

Представители США, Великобритании, Японии и нескольких стран Евросоюза призвали к реформе Совбеза ООН. Как передает “Радио Свобода”, это произошло в понедельник на заседании Совбеза в Нью-Йорке.



Представительница США в Совбезе Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия, которая в этом месяце председательствует в ООН, “грубо нарушает принципы устава организации, начав захватническую войну, тормозя зерновое соглашение и выйдя из договора об СНВ”. Томас-Гринфилд вспомнила об арестованных в России американских гражданах – осужденном по делу о шпионаже Поля Вилана и журналисте Эве Гершковиче и призвала к их немедленному освобождению.



“Агрессия и захват территорий недопустимы с точки зрения международного права”, – сказала она.



Томас Гринфилд призвала к реформе ООН. С ней согласились представители Великобритании и Франции.



“Русское вторжение в Украину принесло невероятные страдания украинцам и стало катастрофой для самой России. Российское поколение потеряло будущее, а правительство даже не объясняет, зачем”, – выразила позицию представительница Великобритании Барбара Вудворд.



Представитель Франции Николя де Ривьер напомнил, что Россия по-прежнему нарушает верховенство международного права. Он привел в пример вторжение российских войск в Грузию в 2008 году, поддержку “сепаратистов” в Донбассе с 2014 года и нарушение оружейного эмбарго с Ираном. Ривьер упомянул, что Франция и Мексика выступили с инициативой, рекомендующей постоянным членам Совета безопасности воздерживаться от применения права вето в случаях, когда речь идет о массовых зверствах, и призвал другие страны присоединяться к ней.



Представитель Японии Исикан Кимихиро также обвинил Россию в том, что применением права вето она парализует решение Совета безопасности и выступил за реформу.



Глава делегации ЕС при ООН Олаф Скуг заявил: “Россия пытается представить себя защитником Устава ООН. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично”.



В то же время, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ООН слишком много представителей стран Запада и слишком мало представителей из других регионов. Это, по мнению Лаврова, подрывает принцип многосторонности интернациональных отношений.



Лавров возложил ответственность за российское нападение на Украину на США и их союзников, и еще раз заявил, что цель российских войск – “защитить людей от уничтожения киевским режимом, устранить угрозу безопасности со стороны НАТО”.



Представитель Китая Чжан Цзюнь не одобрил курс реформы Совбеза. По его мнению, необходимо не реформировать устав, а начать с себя.

"Мы против того, чтобы некоторые страны навязывали свою волю международному сообществу", – сказал он, не уточнив, какие страны имеет в виду. Он также призвал США и другие страны отказаться от односторонних санкций, назвав их незаконными.