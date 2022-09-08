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США вызвали гнев РФ заявлением о покупке оружия у КНДР
08.09.2022 05:45 Алина Груднева

США вызвали гнев РФ заявлением о покупке оружия у КНДР

Россия покупает оружие у Северной Кореи.

 
Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, вызвав гнев у Москвы.
 
По его словам, РФ обращалась к Пхеньяну по вопросу о покупке вооружений. 
 
В ответ постпред РФ при Совбезе ООН Василий Небензя назвал фейком заявления западных СМИ и Пентагона. Также комментарий дал представитель РФ при ЕС Владимир Чижов для CNN.
 
"История с "покупкой" Россией оружия у КНДР выдумана западными средствами массовой информации", - сказал он.

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