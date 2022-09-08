



США вызвали гнев РФ заявлением о покупке оружия у КНДР

Россия покупает оружие у Северной Кореи.

Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, вызвав гнев у Москвы.

По его словам, РФ обращалась к Пхеньяну по вопросу о покупке вооружений.

В ответ постпред РФ при Совбезе ООН Василий Небензя назвал фейком заявления западных СМИ и Пентагона. Также комментарий дал представитель РФ при ЕС Владимир Чижов для CNN.

"История с "покупкой" Россией оружия у КНДР выдумана западными средствами массовой информации", - сказал он.