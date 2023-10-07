



США выслали из страны двух российских дипломатов

В качестве ответного шага США выслали двух российских дипломатов из Вашингтона, что отражает недавнюю высылку Россией американских дипломатов из-за предполагаемых контактов с бывшим сотрудником консульства. Как сообщает Bloomberg, это дипломатическое столкновение «око за око» обостряет напряженность между двумя странами.



Решение Российской Федерации выслать двух американских дипломатов было принято в ответ на обвинения в том, что американцы контактировали с бывшим сотрудником консульства, подозреваемым в сборе важной и конфиденциальной информации. Согласно отчету, Соединенные Штаты оперативно опровергли эти обвинения, назвав их необоснованными.



В ответ на действия России правительство США распорядилось о высылке двух российских дипломатов, находящихся в Вашингтоне, округ Колумбия. Обоим российским дипломатам было дано 7 дней на то, чтобы покинуть Соединенные Штаты, что повторяет сроки, предоставленные американским дипломатам Джеффри Силлину и Дэвиду Бернштейну, которые им было приказано покинуть Россию в аналогичном дипломатическом скандале в прошлом месяце.



«Министерство не потерпит тактики преследования наших дипломатов со стороны российского правительства», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, подчеркнув твердую позицию США в эскалации дипломатического спора.



Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией в последние годы растет, причем обе страны участвуют в серии дипломатических ссор и разногласий, что еще больше обостряет их и без того сложные отношения. Высылка дипломатов с обеих сторон является последним эпизодом в продолжающихся дипломатических трениях.