



США выделяют новый военный пакет для Украины: подробности

Соединенные Штаты Америки (США) объявили об очередной военной помощи для Украины. С начала полномасштабного российского вторжения это уже 41-й пакет, его стоимость оценивается в 500 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.



Отметим, ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что в этот пакет войдет бронированная техника типа Bradley и Stryker, а также боеприпасы для различных систем.



Передача проходит на фоне сообщений о потерях в ходе летнего контрнаступления. По данным The New York Times, повреждены или уничтожены не менее 17 Bradley, которые вероятнее всего подрывались на оборудованных россиянами минных полях. Украинская сторона не называет точное количество поврежденных машин, но отмечает их качества, которые помогают сохранить жизни бойцов.