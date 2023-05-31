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США выделили Украине новый пакет военной помощи с ПЗРК Stinger и системами ПВО
31.05.2023 21:23 Раиса Вовк

США выделили Украине новый пакет военной помощи с ПЗРК Stinger и системами ПВО

Соединенные Штаты Америки объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в приблизительно 300 млн долларов. Об этом  сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, передает пресс-служба Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны", - сказано в сообщении ведомства.

В Пентагоне уточняют, что новое оружие предоставляют Украине из запасов США. Таким образом, украинские защитники получат:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • ракеты AIM-7 для систем ПВО;
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
  • противотанковые системы AT-4;
  • более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • приборы ночного видения.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи на 37,3 млрд долларов.
 

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