



США выделили Украине новый пакет военной помощи с ПЗРК Stinger и системами ПВО

Соединенные Штаты Америки объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в приблизительно 300 млн долларов. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, передает пресс-служба Пентагона.



"Сегодня Министерство обороны объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны", - сказано в сообщении ведомства.



В Пентагоне уточняют, что новое оружие предоставляют Украине из запасов США. Таким образом, украинские защитники получат:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

ракеты AIM-7 для систем ПВО;

системы противовоздушной обороны Avenger;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

105-мм танковые боеприпасы;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотных авиационных систем;

противотанковые системы AT-4;

более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;

оборудование и системы для разминирования;

боеприпасы для разрушения препятствий;

приборы ночного видения.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - подчеркнули в ведомстве.С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи на 37,3 млрд долларов.