США выделили Украине новый пакет военной помощи с ПЗРК Stinger и системами ПВО
Соединенные Штаты Америки объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в приблизительно 300 млн долларов. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, передает пресс-служба Пентагона.
"Сегодня Министерство обороны объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны", - сказано в сообщении ведомства.
В Пентагоне уточняют, что новое оружие предоставляют Украине из запасов США. Таким образом, украинские защитники получат:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- ракеты AIM-7 для систем ПВО;
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 105-мм танковые боеприпасы;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
- противотанковые системы AT-4;
- более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- оборудование и системы для разминирования;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- приборы ночного видения.
С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи на 37,3 млрд долларов.