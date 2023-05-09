



США выделили новый пакет помощи Украине на $1,2 млрд

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.



Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.



Пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI).



Он включает в себя дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды и техническую поддержку, чтобы Украина могла лучше обслуживать имеющиеся системы и оборудование.



В пакет также войдут:

Дополнительные системы ПВО и боеприпасы;

Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

Боеприпасы для борьбы с дронами;

Артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

Услуги коммерческих спутниковых изображений;

Поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.