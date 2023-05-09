США выделили новый пакет помощи Украине на $1,2 млрд
Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI).
Он включает в себя дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды и техническую поддержку, чтобы Украина могла лучше обслуживать имеющиеся системы и оборудование.
В пакет также войдут:
- Дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
- Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
- Боеприпасы для борьбы с дронами;
- Артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- Услуги коммерческих спутниковых изображений;
- Поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.