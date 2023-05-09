Новости » Политика
США выделили новый пакет помощи Украине на $1,2 млрд
09.05.2023 16:41 Раиса Вовк

США выделили новый пакет помощи Украине на $1,2 млрд

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. 

Пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI).

Он включает в себя дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды и техническую поддержку, чтобы Украина могла лучше обслуживать имеющиеся системы и оборудование.

В пакет также войдут:

  • Дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
  • Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
  • Боеприпасы для борьбы с дронами;
  • Артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • Услуги коммерческих спутниковых изображений;
  • Поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.
Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы