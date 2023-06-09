США выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью более $2 млрд
Соединенные Штаты Америки выделяют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 2 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Новый пакет военной помощи от США включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы, которые предоставляются в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).
В частности, пакет помощи включает:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- системы ПВО HAWK и ракеты;
- 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
- Беспилотные авиационные системы Puma;
- боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержанию.
Как писал Bloomberg, в этот пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Hawk.
Ранее на этой неделе официальный представитель Белого дома Джон Кирби анонсировал дополнительную военную помощь, а также заверил, что США продолжат обеспечивать успех Украины на поле боя.
А еще госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Украина может рассчитывать на мощный пакет по итогам саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
В предыдущий американский пакет на 300 млн долларов вошли боеприпасы для Patriot, ракеты AIM-7, системы ПВО Avenger, артиллерийские снаряды, авиационные ракеты Zuni, более 30 млн патронов и другое вооружение.
С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи на 37,6 млрд долларов.