



США выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью более $2 млрд

Соединенные Штаты Америки выделяют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 2 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.



Новый пакет военной помощи от США включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы, которые предоставляются в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).



В частности, пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

системы ПВО HAWK и ракеты;

105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

Беспилотные авиационные системы Puma;

боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержанию.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.Как писал Bloomberg, в этот пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Hawk.Ранее на этой неделе официальный представитель Белого дома Джон Кирби анонсировал дополнительную военную помощь, а также заверил, что США продолжат обеспечивать успех Украины на поле боя.А еще госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Украина может рассчитывать на мощный пакет по итогам саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.В предыдущий американский пакет на 300 млн долларов вошли боеприпасы для Patriot, ракеты AIM-7, системы ПВО Avenger, артиллерийские снаряды, авиационные ракеты Zuni, более 30 млн патронов и другое вооружение.С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи на 37,6 млрд долларов.