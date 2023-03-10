



США выдали визу Смотричу

Соединенные Штаты в четверг одобрили дипломатическую визу для въезда в страну министра финансов Бецалеля Смотрича через неделю после того, как он вызвал возмущение в Израиле и за рубежом из-за призыва “стереть с лица земли” палестинскую деревню Хавара. Об этом заявил представитель министра The Times of Israel.



В воскресенье вечером Смотрич должен выступить на ежегодной вашингтонской конференции Israel Bonds, на которой израильские государственные облигации продаются зарубежным инвесторам. Он также встретится с директором Международного валютного фонда. По словам источника, знакомого с этим вопросом, он отправляется в Нью-Йорк для дополнительных мероприятий во вторник и среду.



Несмотря на то, что консервативное и реформистское движения в США отвергли его, JTA сообщило в четверг, что Смотрич встретится с руководством Православного союза в Вашингтоне.

