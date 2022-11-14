



США вводят санкции против транснациональной сети военных закупок для России

Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении транснациональной сети частных лиц и компаний, занимающихся закупкой военных технологий для военных действий России в Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.



Министр сообщила журналистам на саммите G20 на Бали, что санкции коснутся 14 физических и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников, но отказалась сообщить подробности.



“Это часть наших масштабных усилий, направленных на то, чтобы сорвать военные действия России и лишить ее необходимого вооружения с помощью санкций и экспортного контроля”, – сказала Йеллен журналистам.