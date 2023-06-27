



США вводят санкции против людей и организаций, связанных с ЧВК “Вагнер”

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении одного человека и четырех компаний, связанных с лидером российской группы наемников "Вагнер" Евгением Пригожиным, согласно документам, размещенным на сайте Министерства финансов США.



Две из этих компаний - горнодобывающие фирмы в Центральноафриканской Республике, говорится в сообщении ведомства. Две другие идентифицированы как оптовые фирмы — одна в Объединенных Арабских Эмиратах, а другая в России.



В то же время США опубликовали бюллетень, призывающий к должной осмотрительности среди компаний, участвующих в золотодобывающем секторе Африки, со ссылкой на незаконных участников, включая группу “Вагнера”.



