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США ввели санкции против российских олигархов
11.08.2023 18:14 Ирина Демьянова

США ввели санкции против российских олигархов

Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырех российских миллиардеров, а также Российского союза промышленников и предпринимателей.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США.

Так, новые ограничения были введены против Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Эти лица считаются основателями и руководителями российского международного частного финансово инвестиционного консорциума Альфа-Групп, в который входит, в том числе, Альфа-банк.

Кроме того, в список санкций включен Российский союз промышленников и предпринимателей, зарегистрированный в Москве.

В разъяснении Министерства финансов США отмечается, что ограничения против указанных четырех российских олигархов уже были введены Австралией, Канадой, ЕС, Новой Зеландией и Великобританией.

"Состоятельные российские элиты должны отказаться от мнения, что они могут вести бизнес как обычно, пока Кремль ведет войну против украинского народа. Наша международная коалиция будет в дальнейшем привлекать к ответственности тех, кто способствовал неоправданному и непровоцированному вторжению в Украину", - заявил в этой связи заместитель министра финансов США Уолли Адеем.

 

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