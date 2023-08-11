



США ввели санкции против российских олигархов

Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырех российских миллиардеров, а также Российского союза промышленников и предпринимателей.



Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США.



Так, новые ограничения были введены против Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Эти лица считаются основателями и руководителями российского международного частного финансово инвестиционного консорциума Альфа-Групп, в который входит, в том числе, Альфа-банк.



Кроме того, в список санкций включен Российский союз промышленников и предпринимателей, зарегистрированный в Москве.



В разъяснении Министерства финансов США отмечается, что ограничения против указанных четырех российских олигархов уже были введены Австралией, Канадой, ЕС, Новой Зеландией и Великобританией.



"Состоятельные российские элиты должны отказаться от мнения, что они могут вести бизнес как обычно, пока Кремль ведет войну против украинского народа. Наша международная коалиция будет в дальнейшем привлекать к ответственности тех, кто способствовал неоправданному и непровоцированному вторжению в Украину", - заявил в этой связи заместитель министра финансов США Уолли Адеем.



