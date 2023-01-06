



США ввели новые санкции против иранских компаний

Соединенные Штаты ввели новые санкции против поставщиков иранских беспилотников, которые использовались для ударов по Украине.



Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести руководителей и членов совета директоров компании Qods Aviation Industries (QAI), также известной как Light Airplanes Design and Manufacturing Industries.



При этом, Qods Aviation Industries описывается минфином США как ключевой иранский оборонный производитель, отвечающий за разработку и производство беспилотников.



Иранская организация аэрокосмической промышленности (AIO) и ее директор также попали под санкциями. Эта организация отвечает за надзор за иранскими баллистическими ракетами.



"Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы лишить Путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и неспровоцированной войны с Украиной", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.