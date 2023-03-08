



США ввели новые санкции против иранских чиновников за нарушение прав женщин

США вводят новые санкции против Ирана, нанося удары по людям и органиациям, обвиняемым в нарушении прав женщин во время общенациональных антиправительственных протестов против обращения с молодыми женщинами и девочками.

Под санкции попали два тюремных чиновника, несколько фирм, производящих оборудование для иранских правоохранительных органов, главнокомандующий иранской армией и другие.

Общенациональные протесты впервые вспыхнули в связи со смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини во время содержания под стражей иранской полиции нравов. Ее обвинили в нарушении строгого дресс-кода Ирана для женщин из-за неправильного ношения платка. Эти протесты продолжаются уже несколько месяцев.

Впоследствии серия предполагаемых отравлений в женских школах по всей стране, от которых заболели сотни учениц, вызвала заявления о нарушении прав женщин и протесты.



В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что правительство США “по-прежнему глубоко обеспокоено тем, что иранские власти продолжают подавлять инакомыслие и мирные протесты, в том числе посредством массовых арестов, фиктивных судебных процессов, поспешных казней, задержаний журналистов и использования сексуального насилия как средствa подавления протестa”.



Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке, заявил в своем заявлении, что правительство Ирана “относится к женщинам как к гражданам второго сорта и пытается любыми способами подавить их голос”.



“Мы продолжим принимать меры против режима, который увековечивает злоупотребления и насилие в отношении своих собственных граждан, особенно женщин и девочек”, — говорит Нельсон.



Последние санкции вводятся в координации с Европейским союзом, Великобританией и Австралией, причем объявление о них было сделано намеренно в Международный женский день.





