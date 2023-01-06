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США впервые предоставят Украине зенитные ракеты с радиолокационной наводкой
06.01.2023 18:23 Раиса Вовк

США впервые предоставят Украине зенитные ракеты с радиолокационной наводкой

США впервые предоставят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow ("Морской воробей") с радиолокационной наводкой. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.  

Сообщается, что такими ракетами можно стрелять с моря или суши для перехвата крылатых ракет или самолетов.

Несколько источников Politico рассказали, что украинские военные собираются запускать ракеты Sea Sparrow из ЗРК "Бук", оставшиеся в Украине еще с советских времен.

По информации издания, до этого момента Тайвань являлся единственной страной, которая использовала наземную версию ракет Sea Sparrow, в то время как США и союзники используют корабельный вариант. 

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