



США впервые предоставят Украине зенитные ракеты с радиолокационной наводкой

США впервые предоставят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow ("Морской воробей") с радиолокационной наводкой. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.



Сообщается, что такими ракетами можно стрелять с моря или суши для перехвата крылатых ракет или самолетов.



Несколько источников Politico рассказали, что украинские военные собираются запускать ракеты Sea Sparrow из ЗРК "Бук", оставшиеся в Украине еще с советских времен.



По информации издания, до этого момента Тайвань являлся единственной страной, которая использовала наземную версию ракет Sea Sparrow, в то время как США и союзники используют корабельный вариант.



