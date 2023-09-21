



США возрождают шпионскую программу подлодок для противостояния Китаю

Возрождение многомиллиардной программы, известной как Интегрированная система подводного наблюдения (IUSS), происходит на фоне того, как Китай активизирует военные учения вокруг Тайваня. Это усиливает опасения по поводу потенциального конфликта из-за территории, которую Пекин хочет взять под свой контроль.



Проект реконструкции IUSS включает в себя модернизацию существующей в Америке сети подводных акустических шпионских кабелей и оснащение флота новейшими датчиками и подводными микрофонами. Эти шаги направлены на повышение способности военных шпионить за своими противниками.



Соединенные Штаты также согласились продать Австралии аналогичную технологию, чтобы помочь укрепить оборону союзников в Тихоокеанском регионе.



Самым инновационным изменением в системе океанской разведки ВМФ являются инвестиции в новые технологии для миниатюризации и глобализации традиционных инструментов морского наблюдения.



План ВМФ включает в себя развертывание флота беспилотных морских дронов для прослушивания вражеских кораблей; размещение портативных “подводных спутниковых” датчиков на морском дне для поиска подводных лодок; использование спутников для определения местоположения кораблей путем отслеживания их радиочастот и использование программного обеспечения ИИ для анализа данных морского шпионажа.



О существовании IUSS стало известно только в 1991 году, в конце холодной войны, и детали его деятельности остаются совершенно секретными.