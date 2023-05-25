



США возмущены законопроектом “Ликуд”, взимающим 65% налога с антисионистских НПО

В воскресенье министерский законодательный комитет обсудит законопроект, представленный депутатом Кнессета от “Ликуд” Ариэлем Калнером, который отменяет налоговые льготы у израильских доноров для НПО, получающих пожертвования от иностранной организации. Кроме того, НПО потеряет статус некоммерческой организации и будет облагаться налогом в размере 65% от своего дохода. Законопроект является частью коалиционного соглашения “Оцма Йегудит” с “Ликуд”, которое обязалось принять его в течение 180 дней после формирования правительства Нетаниягу.



В четверг Калнер написал в Twitter причину законопроекта и упомянул Свена Кюна фон Бургсдорфа, главу “делегации, представляющей ЕС в ПА и в Газе, а также в БАПОР”, который в августе прошлого года участвовал в повторном открытии Addameer, которую Израиль объявил быть частью “Народного фронта освобождения Палестины”. НФОП был признан террористической организацией США, ЕС, Канадой и Израилем, и, согласно отчету NGO Monitor за 2021 год, многие лица, работающие в Addameer, имеют связи с террористической группой.



“Мы кладем конец внешнеполитической диверсии!” – написал Калнер написал в Twitter. “Тот факт, что глава делегации ЕС Свен Кюн фон Бургсдорф считает, что евреи оккупируют землю, на которую они вернулись, является небольшой проблемой в этой истории. Говорить такое об остатках европейского варварства и массовых убийств – это немного нагло”.



“Проблема в том, что зарубежные страны, в основном из Европы, помимо занятия позиции, не перестают действовать внутри еврейского государства, финансируя организации гражданского общества”, – считает Калнер, упомянув антисионистские НПО “Еш Дин”, “Эмек Шавех” и “Мир”.



Это не понравилось послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор, которая публично заявила, что “Израиль должен обеспечить, чтобы правозащитные и другие неправительственные организации могли работать свободно, без оказания на них экономического или юридического давления, что повредило бы их деятельности”.



На вопрос об ожидаемом в среду израильском законопроекте Мэтью Миллер, официальный представитель Департамента, ответил: “Я просто скажу, что в целом Соединенные Штаты поддерживают важную роль НПО как части гражданского общества. Мы считаем, что они имеют решающее значение для демократического и гибкого, прозрачного правительства. И мы твердо верим, что гражданское общество должно иметь возможность и пространство для работы и сбора ресурсов по всему миру”.



