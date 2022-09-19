



США восхищаются ВСУ, но скорого мира не ждут

США внимательно отслеживают и восхищаются действиями ВСУ, их успехами на поле боя и контрнаступлением. Однако там не рассчитывают на скорое завершение войны. В частности, о том, что война РФ против Украины закончится не скоро, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.



"Мы не рассчитываем, что война закончится вскоре, но нас вдохновляет то, как вы возвращаете крупные территории на поле боя", – сказала дипломат, комментируя в интервью "Европейской правде" перспективы Украины в войне с РФ.



В частности, у госпожи посла спросили, закончится ли война в 2023 году. На это Бринк ответила: "Это не будет скорой войной".



"Как дипломат с 25-летним опытом я научилась не спекулировать на вопросах будущего. Могу сказать это по собственному опыту. Я думаю, мы должны поддерживать способность Украины не только побеждать на поле боя сейчас, но и иметь преимущество в вопросах безопасности в будущем" , – сказала посол.



По ее словам, США уже думают и оказывают Украине такую ​​поддержку, чтобы она могла построить армию, способную оградить страну от агрессии после окончания нынешней войны.







Отметим, что с начала вторжения России США предоставили Украине современное вооружение, военную технику и оборудование на сумму около 15,8 миллиарда долларов. Поставки продолжаются.