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США: вчерашняя атака хуситов в Красном море прошла без потерь для ВМФ союзников
17.02.2024 16:43 Катя Шульц

США: вчерашняя атака хуситов в Красном море прошла без потерь для ВМФ союзников

Представители ЦЕНТКОМа США сообщили, что вчера из поддерживаемых Ираном районов Йемена, контролируемых хуситами, в Красное море были запущены четыре противокорабельные баллистические ракеты.

Военные США заявляют, что не было зарегистрировано никаких ранений или повреждений какого-либо корабля в этом районе, включая британский нефтяной танкер “Поллукс”, который, по утверждениям хуситов, был сбит.

По их словам, силы США успешно провели два удара в целях самообороны в Йемене.

 

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