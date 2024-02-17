



США: вчерашняя атака хуситов в Красном море прошла без потерь для ВМФ союзников

Представители ЦЕНТКОМа США сообщили, что вчера из поддерживаемых Ираном районов Йемена, контролируемых хуситами, в Красное море были запущены четыре противокорабельные баллистические ракеты.



Военные США заявляют, что не было зарегистрировано никаких ранений или повреждений какого-либо корабля в этом районе, включая британский нефтяной танкер “Поллукс”, который, по утверждениям хуситов, был сбит.



По их словам, силы США успешно провели два удара в целях самообороны в Йемене.



