



США в Эстонии начали масштабные военные учения

С 7 по 20 мая в Эстонии будут продолжаться военные учения Swift Response 2023, во время которых ее армия и союзники отработают скорую опрокидывание войск и техники НАТО под эгидой США. Об этом сообщает ERR.



“В ходе учений состоится несколько воздушно-десантных операций. Мы хотим попрактиковаться в скорейшей переброске войск с последующим выполнением поставленных задач”, – пояснил начальник штаба учений Swift Response в Эстонии полковник Виктор Кальницкий.



"Силы обороны играют важную роль: они отвечают за прием и всестороннюю поддержку союзников, охрану и координацию воздушных и наземных операций", – добавил он.



В учениях примут участие около 1500 военнослужащих Польши, США, Чешской Республики, Великобритании, Латвии и Эстонии. Во время крупной воздушно-десантной операции на аэродроме Нурмси высадится около 600 парашютистов вооруженных сил Польши, Британии и Чехии.



В воздушном пространстве вырастет активность союзной авиации, представленная как вертолетами, так и крупными транспортными самолетами. Активная фаза учения завершится 14 мая.



Недавно эстонское правительство одобрил и направило парламенту республики основы политики безопасности Эстонии, описывающие более напряженную ситуацию с безопасностью.

