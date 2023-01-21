



США ужесточат санкции в отношении ЧВК "Вагнер"

Минфин США наложит дополнительные санкции на ЧВК "Вагнер", принадлежащую "повару Путину" Евгению Пригожину.



Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



По его словам, в ближайшие дни ЧВК "Вагнер" будет отмечена как "многонациональная преступная организация", что позволит применить к ней более жесткие санкции.



Считается, что в настоящее время в группе состоят около 50 000 человек — 10 000 "контрактников" и 40 000 заключенных. По оценкам американцев, группировка вкладывает в войну на Украине около 100 миллионов долларов в месяц.

