



США уже подготовили новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки уже в ближайшие дни объявят о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщила спикера Государственного департамента США Мэттью Миллер.



Он отказался как-либо комментировать контрнаступление Вооруженных сил Украины, поскольку эту задачу "нужно оставить украинским военным".



"С нашей точки зрения, Украина имеет все необходимое для проведения этого контрнаступления. Мы поставили ей огромное количество военной техники, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире. И мы будем продолжать это делать, так что вы можете ожидать новых объявлений о военной помощи в ближайшие дни", - подчеркнул Миллер.



По его словам, США вместе с другими странами НАТО продолжат "стоять вместе твердо", чтобы поддерживать украинское контрнаступление.

Помощь Украине от США



Напомним, США являются одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Вашингтон регулярно анонсирует пакеты военной помощи нашей стране, в которые, в частности, входят танки Abrams, БМП Bradley, ЗРК Patriot и не только.



В один из последних пакетов вошли кассетные боеприпасы, их уже получили и начали использовать наши военные.



При этом ранее в СМИ появилась информация, что США объявят о новом пакете военной помощи уже завтра, 25 июля. Туда войдут бронетранспортеры Stryker и не только. Общая стоимость всего вооружения в пакете - около 400 млн долларов.