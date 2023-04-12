Новости » Политика
США усилят военное присутствие в Польше
12.04.2023 14:55 Алина Груднева

США усилят военное присутствие в Польше

Соединенные Штаты Америки увеличат постоянное военное присутствие в Польше.

По данным RMF24, такую информацию подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, присутствие американских военных в стране он обсуждал с вице-президентом США Камалой Харрис.

"Мы помним, что всего несколько лет назад эта дискуссия о постоянном присутствии была горячей в Польше. Поэтому мне очень приятно, что вице-президент говорила не только об этом дополнительном присутствии нескольких тысяч солдат, но и о строительстве баз и складов с целью накопления техники, американского оружия", – сказал Моравецкий.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы