



США усиливает борьбу с попытками обхода антироссийских санкций: первые аресты

Министерство юстиции США в четверг сообщило об аресте двух жителей Канзаса по обвинению в долгосрочной схеме нарушения экспортного контроля США и незаконном экспорте авиационных технологий в Россию.



Согласно выводу обвинения, 59-летние Сирил Грегори Буяновский и 55-летний Дуглас Робертсон владели и управляли Kanrus Trading Company, которая поставляла западное авиационное оборудование российским компаниям и предоставляла ремонтные услуги для оборудования, используемого в самолетах российского производства. С 2020 года они уклонялись от исполнения законов США об экспорте, скрывая и искажая действительных конечных пользователей, стоимость и конечные пункты назначения своего экспорта, а также отправляя товары через третьи страны – Армению, Кипр и другие.



Арестованным грозит до 20 лет тюрьмы за каждый факт экспорта без лицензии на контролируемые товары, до 10 лет за каждый факт контрабанды, а также до 5 лет лишения свободы за сговор и фальсификацию экспортной информации.



The Wall Street Journal 2 марта написала , что администрация президента Джо Байдена расширяет штат федеральных агентов, расследующих нарушение санкций и экспортного контроля в отношении России. В частности, штат отдела контрразведки и контроля экспорта Минюста будет расширен на 25 прокуроров. Начавшийся наем сотрудников последовал за созданием в феврале целевой группы, занимающейся обеспечением соблюдения экспортного контроля.



Министерства финансов, торговли и юстиции США 2 марта выпустили общий бюллетень для частного сектора. Его рекомендации предназначены для информирования компаний о правовых рисках нарушения санкций и экспортного контроля, для обучения банков и других фирм тому, как выявлять потенциальное уклонение, а также “для защиты от злонамеренных субъектов, стремящихся помочь России отклониться от санкций”.

Аспекты, на которые компаниям следует обращать внимание: